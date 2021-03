Leto dni od ene največjih revolucij v zgodovini našega šolstva

Leto dni mineva od dneva, ko so šolarji namesto v šolske klopi sedli za domače računalnike in se je začelo šolanje od doma. Na začetku so iskali opremo, prilagajali so se vsi, učitelji in učenci. V drugem valu pa je ob strahu in prilagajanju v ospredje vse bolj stopalo vprašanje, koliko znanja bodo šolarji prinesli nazaj v učilnice. Kako velik bo primanjkljaj in kakšne bodo posledice šolanja od doma? To zadeva vso generacijo, ki šteje malo manj kot milijardo ljudi.

