Ministri na izrednem zasedanju: Kakšne cene ogrevanja bo prinesla zima?

Cene ogrevanja so se, še preden se je dobro začela kurilna sezona, že zvišale. Zvišale so se cene kurilnega olja in ostalih energentov. Na izrednem zasedanju v Luksemburgu so pristojni ministri razpravljali prav o naraščajočih cenah energije in možnih ukrepih na nacionalni ravni in ravni Evropske unije. Zasedanje je kot predsedujoči energetskim ministrom Evropske unije sklical slovenski infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.