Kakšne cilje še ima Janja Garnbret po "hat-tricku" na EP?

Prvi dami plezanja je znova uspelo, kar ni še nikomur doslej. Na evropskem prvenstvu v Münchnu je Janja Garnbret osvojila trojček zmag: zlato odličje najprej v težavnosti, potem v balvanih in še v novi disciplini, kombinaciji. S tem je postala prva plezalka, ki ji je uspel dvojni "hat-trick" in to pri vsega 23 letih. Zadnje čase pa ji družbo v svetovnem vrhu dela še ena Slovenka, prav tako izjemna Mia Krampl, ki je v sredini kombinaciji priplezala na drugo mesto.