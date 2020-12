Kakšne dolžnosti in privilegije Barbari Čeferin prinaša položaj njenega moža?

V Sloveniji verjetno ni človeka, ki ne bi poznal Primoža Rogliča ali Aleksandra Čeferina. Manj poznani pa sta njuni boljši polovici, pa čeprav sta za njun uspeh precej zaslužni tudi oni dve. Loro Klinc smo že spoznali, zdaj pa je čas, da se pogovorimo tudi s soprogo prvega moža Uefe Barbaro Čeferin. Pogovarjali smo se o njunem 20-letnem zakonu in privilegijih, ki jih ima zaradi položaja moža. A tisto, kar poudarjata tako Barbara kot Aleksander, je, da je zanju najbolj pomembno to, da so srečni kot družina.

