Čaka nas povratni obračun osmine finala Lige prvakov med Atalanto in madridskim Realom. Nogometno poslastico z Josipom Iličićem si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyo. Tako trenerja Atalante kot Real Madrida čaka trd oreh. Vse se bo vrtelo prav okoli našega Iličića, ki ga občudujejo največji evropski zvezdniki in legende nogometa.

