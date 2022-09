Kakšne načrte ima Slovenija z dodeljenimi evropskimi sredstvi?

V sredo Slovenija z Evropsko komisijo podpisuje sporazum o črpanju evropskih sredstev v obdobju od 2021 do 2027, do denarja pa bodo različni projekti lahko prišli v prihodnjem letu. Slovenija bo imela do leta 2030 na voljo 12 milijard evrov iz različnih mehanizmov evropske pomoči. Eden takšnih projektov je tudi čistilna naprava v Domžalah, ki je bila posodobljena s 15 milijoni evrov evropskega denarja. Posodobitev je prinesla možnost čiščenja odpadnih voda večjega števila občanov in čistejšo reko, Kamniško Bistrico. To je samo eden od mnogih projektov, ki zaživijo s pomočjo denarja iz Evrope.