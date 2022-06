Koliko bomo plačali za ohladitev v bazenu?

Izračunali smo tudi, koliko bi za kopanje v termah po trenutnih cenah čez teden odštela štiričlanska družina z otrokoma, starima od sedem do 12 let. Najnižjo ceno celodnevnega kopanja bi plačali v Termah Lendava. Če upoštevamo, da je cena za odraslega 10 evrov, za otroka pa dva evra manj, bi štiričlanska družina za cel dan kopanja odštela 36 evrov. Po našem izračunu bi ista štiričlanska družina največ odštela v Aquaparku Bohinj, kjer celodnevna karta za odraslo osebo znaša skoraj 20 evrov, za otroke pa 15, en dan kopanja torej družino stane skoraj 70 evrov. Cene drugih term pa se gibljejo med 50 in 60 evrov za štiričlansko družino.

Kljub temu da se je sezona tako po temperaturah kot tudi po tem, da so počitnice že tu, praktično začela, kopališči Mariborski otok in Slovenj Gradec še nista odprli svojih vrat, jih pa nameravata v prihodnjih dneh. Sicer so nam na voljo tudi kopalne vode na odsekih naših rek in jezer, je pa tam treba biti previden. Tam ni reševalcev, kopate se na lastno odgovornost, precej nižja pa je lahko tudi temperatura vode, kar je lahko nevarno, če je naše telo pregreto. "Tudi iz medicinskega stališča velja, da je prehod iz mrzlih oziroma ohlajenih prostorov na vroč zrak in obratno lahko velik stres za telo, saj pride do hitre perturbacije hemodinamike v telesu. Prav zato je treba biti previden pri ohlajanju v zelo mrzlih rekah, kjer je temperatura vode med 14 in 15 stopinj," pravi Luka Lipar, specialist kardiologije in vaskularne medicine.