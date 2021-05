Po napadu psa v Hrastniku: tudi najlepše vzgojenemu psu ne moremo popolnoma zaupati

Misliti, da je naš pes popolno vzgojen in da ne obstaja niti najmanjša možnost, da bi napadel drugega psa ali človeka, je utopično razmišljanje. Človek ne more vedno vedeti, kako bo pes reagiral, meni Lea Leskošek, ki že 15 let vzgaja in prevzgaja pse."Pes je bitje nagonov in lahko v specifičnem trenutku ali situaciji, ki mu je neznana in s katero se mogoče sreča v življenju, odreagira čisto nagonsko."

Pes pred dogodkom ni bil napadalen

Spomnimo, da je tudi Mojca Rešetar mislila, da staford terier njenega sina ni napadalen. "Bil je zelo prijazen pes, rad se je crkljal in imel je pozornost," je pred tremi leti povedala Rešetarjeva. Vse dokler ni novembra 2017 kruto napadel mimoidočega in njegovega psa. "Ko sem prihitel do človeka, sem hotel najprej enega psa osvoboditi, ker mi je lastnik tako rekel in ko sem ga osvobodil, sem prišel nazaj," je dogajanje pred tremi leti opisal Sergej Izgoršek, ki je bil priča dogodku.

Pes je takrat 64-letnika že grizel po roki. "Mesto, kjer je bil ugriz, je bilo zelo krvavo. V tistem trenutku, ko smo psa zamenjali, je pes zagrabil drugo roko in jo skoraj trgal,"je po dogodku še povedal Izgoršek. Pes se je pred napadom strgal z verige, na katero je bil privezan na dvorišču. In ravno verige vzgojiteljica psov odsvetuje. "Ne, da se mu povečuje agresija, ampak enostavno psu damo delo, da čuva hišo in to je njegovo delo. Potem se ne smemo čuditi, če bo prišel tujec in ga bo ta pes ugriznil, zato ker smo mu dejansko mi dali to delo, mi smo ga privezali pred hišo in on samo dela, kar mu njegova genetika narekuje," je pojasnila Leskovšek.