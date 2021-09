Vest o poskusu uboja je v soboto zvečer močno pretresla Koroško. Med 47-letno Mežičanko in njenim 46-letnim partnerjem naj bi že v preteklosti, kot navaja Policija, prihajalo do nesoglasij, konec preteklega tedna pa so ta pripeljala do napada, ki se je končal s hudimi poškodbami.