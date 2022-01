Kakšne so okoliščine vpoklica specialne enote v Sloveniji?

Do zob oborožena uigrana ekipa specialcev, ki je vpoklicana zgolj v najbolj kriznih situacijah. To je specialna policijska enota, kakršnih smo vajeni predvsem iz hollywodskih filmov. A tudi pri nas jo imamo in posreduje večkrat, kot bi si mislili.

Poleg specialne enote imamo tudi 21 policijskih pogajalcev, ki sodelujejo v kriznih situacijah. "Policijski pogajalci so prvenstveno namenjeni za to, da pridejo na kraj, vzpostavijo kontakt in po mirni poti poskušajo rešiti krizno situacijo," pojasnjuje Miran Ozebek , vodja policijskih pogajalskih skupin.

Na drugi strani teh akcij so namreč navadno ljudje, ki so se znašli v takšni ali drugačni stiski. "Lahko so tukaj osebnostne motnje, ko si posameznik na ta način želi pritegniti pozornost, lahko so v ozadju vplivi psihoaktivnih substanc, kot so droge, alkohol in tako naprej, kar potem vpliva na vedenje takšnih oseb. Lahko je to resna psihična motnja ali bolezen," pravi sodni izvedenec psihiatrije, Dragan Terzič. Na psihično stanje ljudi je zagotovo močno vplivala tudi pandemija covida-19, meni Terzič, saj so se stiske ljudi občutno povečale.