Kakšne spremembe se obetajo pri plačah v javnem sektorju?

Vlada in sindikati javnega sektorja so uskladili novi plačni zakon, ki predvideva uveljavitev plačne reforme z novim letom. S tem so se končala maratonska, skoraj dve leti trajajoča pogajanja o prenovi plačnega sistema, obe strani pa sta podpisali izjavo o stopnji usklajenosti zakonskega predloga. Vlada naj bi zakonski predlog obravnavala v četrtek, nato bo poslan v državni zbor. Prav tako sta strani podpisali dogovor o nadaljnjih korakih v pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij.