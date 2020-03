Kljub opozorilom je moški s sumom na koronavirus vkorakal v čakalnico polno bolnikov

V Zdravstvenem domu Postojna je sum na koronavirus sprožil precejšen alarm. Brez predhodnega klica je v stavbo vkorakal moški, ki je imel precejšnje zdravstvene težave, visoko vročino in je bil nekaj dni pred tem v Trstu. Osebje je ravnalo hitro in po protokolu. Druge bolnike in zdravstveno osebje so umaknili na varno, vse pa so bili naprosili, da počakajo na izvide brisa, ki pa je bil negativen.