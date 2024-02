Kakšne vremenske razmere nas čakajo v letošnjem letu?

Rekordno visoke temperature, trije vročinski valovi s temperaturami nad 37 stopinj Celzija, silovita neurja, pa vetrolomi in uničujoče avgustovske poplave, kot jih Slovenija dotlej ni pomnila in katerih posledice so prisotne še danes, tako na terenu kot v vsakdanjem življenju številnih prizadetih. To je bilanca lanskih vremenskih dogodkov pri nas, o katerih smo veliko poročali, a leto 2023 se je kot rekordno toplo, odkar obstajajo meritve, zapisalo tudi v svetu, so sporočili na Agenciji za okolje. Če pogledamo skozi okno, se te dni sicer ne zdi, da smo sredi kakšnega globalnega segrevanja, a meritve kažejo, da smo v odklonu temperature za najmanj plus 1,3 stopinje, lansko leto pa je bilo že trinajsto zaporedno leto z nadpovprečnimi temperaturami. Kakšne vremenske katastrofe nas čakajo v 2024 in kako jih bomo občutili pri nas v Sloveniji?