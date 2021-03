Kakšni bodo rezultati glasovanja o Zorčičevi razrešitvi?

Čeprav je glasovanje tajno in čeprav ima koalicija le 38 glasov, v koalicijskih vrstah ni čutiti strahu, da Jožef Horvat ne bi mogel spodnesti stolčka Igorju Zorčiču. Tudi opozicija tokrat ni glasna in ne kalkulira, da bi jim uspelo Zorčiča obdržati na mestu predsednika. Smo pa dobili novo poslansko skupino, in to ne najmanjšo. SNS ima namreč tri poslance, nova skupina pa enega več.

