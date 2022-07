Kakšni diamanti se skrivajo v nakitu kraljice Elizabete?

Ni mladenke, ki se ne bi razveselila zaročnega prstana s pravim diamantom. V rudniku v Angoli pa so se razveselili najdbe največjega rožnatega diamanta v zadnjih 300 letih. Lulo Rose, kot se imenuje, je s 34 grami in 170 karati drugi največji rožnati diamant na svetu. Njegovo vrednost pa ocenjujejo na več deset milijonov evrov. Lastnica ene najlepših zbirk diamantov, rubinov, smaragdov, safirjev in drugih draguljev je zagotovo britanska kraljica Elizabeta II. Monarhinja je ob letošnjem platinastem jubileju, 70-letnici vladanja, del zbirke nakita dovolila postaviti na ogled na razstavi v za javnost odprtem delu Buckinghamske palače. Neznano kje v palači je skrit in strogo zastražen njen osebni nakit, katerega vrednost je neznana. Je pa pravljična.