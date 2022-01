Kakšni pogoji veljajo za vstop v Italijo, Francijo in Avstrijo?

Zimske počitnice so še ena zadnjih priložnosti za uživanje na belih strminah. Čeprav Slovenci načeloma prisegamo na domača smučišča, želja po smučanju v tujini ni nobena redkost. "Kot vsako leto priljubljene - Avstrija in Italija, po tem pa je tukaj še kar konkretno destinacija Jahorina in pa seveda, kot vsako leto, Francija," pove Miha Širca iz turistične agencije Kompas.

A preden se letos odločite za zimske avanture čez mejo, se temeljito prepričajte o pogojih za vstop v določeno državo, saj se s prvim februarjem pogoji za covidna potrdila v Evropi spreminjajo. V Franciji se za njihove državljane covidne omejitve sproščajo, maske na prostem pa ne bodo več obvezne. Francoski premier Jean Casteks pojasnjuje: "Vsa prizorišča, predvsem atletska in kulturna, ki sprejemajo sedečo publiko, bodo lahko delovala s polno zmogljivostjo brez protokola, pri čemer bodo kljub temu spoštovali obveznost nošenja maske". Se pa v Franciji zaostruje veljavnost PCT-potrdila. Potrdilo o cepljenju bo pri njih namreč veljalo zgolj 180 dni oziroma pol leta.

Enako bo s februarjem tudi v Avstriji in Italiji, kjer pa zaostrujejo pogoje tudi za vstop v državo za otroke starejše od 12 let. "Avstrijci so dali posebne restrikcije za otroke od 12 do 15 leta. Te restrikcije v bistvu so, da ni potrebno, da so otroci cepljeni, kar je drugače pogoj za vstop, ampak se po tem testirajo, se pravi v času njihovih počitnic se je po tem potrebno dvakrat tudi testirati," še pojasnjuje Širca.

Bolj ostre pogoje imajo v Italiji, kjer morajo biti vsi starejši od 12 leta polno cepljeni. Tu se lahko pojavi težava, če je otroku že preteklo 180 dni od cepljenja, saj v Sloveniji poživitveni odmerek za mlajše od 18 let ni na voljo. So pa pogoji za vstop v državo veliko milejši v Bosni in Hercegovini, ki ne spada v Evropsko unijo. Širca še pove: "Za Jahorino je dovolj PCR-test, tako da ni potrebno, da je potnik polno cepljen. Prav tako ni pogoj prebolelost".

A glede na izkušnje v času epidemije se lahko v enem tednu še vse spremeni. Zato boste najbolj varni, če se o pogojih za vstop v določeno državo pozanimate tik pred odhodom.