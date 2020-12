Kako lahko praznike preživimo v dobri družbi, a še vedno na varen način?

O koronavirusu smo se naučili, da se največ prenosov zgodi ravno pri daljših, tesnih stikih z ljudmi, ki jih poznamo, in to v znanem in domačem okolju. Kako torej praznike preživeti varno in v dobri družbi? Za božič in silvestrovo je dovoljeno oblikovati mehurček šestih odraslih ljudi iz dveh gospodinjstev, število otrok pa ni omejeno. A stroka svetuje, da pred obiskom starejših ljudi, ki imajo tudi zdravstvene težave, še enkrat razmislimo, ali je ta obisk res tako zelo potreben, da bi tvegali njihovo zdravje.

"Odlok dovoljuje, da se na zasebnih površinah druži šest odraslih ljudi iz največ dveh gospodinjstev, v to število niso všteti otroci, ki so mlajši od 15 let," pojasnjuje Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. A tudi za družine velja, da sodijo v en mehurček le tisti, ki skupaj tudi živijo."Tukaj gre kljub vsemu za to, da se dobijo ožji družinski člani. Morda je dobro, da se ne dobijo vsi naenkrat, ampak je bolj smiselno, da prihaja po ena družina in ne po dve," priporoča Mateja Logar. Pozabiti pa ne smemo na to, da mnogi živijo sami, tudi starejši. Popolna izolacija zanje ni priporočljiva. Zato lahko oblikujejo takoimenovani družabni mehurček."Recimo, če se tri samske osebe, ki ne živijo skupaj, dogovorijo, da se občasno družijo, vendar se ne družijo z ostalimi, je takšno druženje verjetno tudi varno,"svetuje Grilčeva. PREBERI ŠE Letošnji prazniki bodo drugačni, a vztrajati moramo z upanjem, da bo kmalu bolje A ker se bomo zadrževali v zaprtem prostoru, kjer je nevarnost širjenja virusa mnogo večja, strokovnjaki svetujejo, da čim prej oblikujemo mehurček ljudi s katerimi se nameravamo družiti za praznike. V dnevih pred praznovanji, se skušajmo družiti le z ljudmi iz svojega mehurčka. Ko se dva mehurčka iz različnih gospodinjstev srečata, je smiselno, da nosimo maske tudi v notranjosti in da jih snamemo le ob jedi, a takrat ne pozabimo na potrebno razdaljo."Če gremo morda res samo na obisk k starim staršem, ki jih dolgo nismo videli, pri njih pa ne bomo ostali dolgo, v tem primeru bi bilo morda smiselno, da uporabljamo maske," svetuje Logarjeva. V nasprotnem primeru pa je potrebno, da vzdržujemo primerno razdaljo, si umijemo roke, ko pridemo in skrbimo za higieno kašlja. Prostor, v katerem smo, moramo tudi redno zračiti. V zaprtem prostoru se namreč sproščajo tudi aerosoli, zato prostor vsako uro temeljito prezračimo."Lahko zračimo deset minut vsako uro, ampak ne tako, da okno odpremo na ventus, kot pravimo, ampak ga odpremo na stežaj," še poudarja Eva Grilc. icon-expand Med obiski Logarjeva svetuje uporabo zaščitnih mask in ohranjanje varnostne razdalje. FOTO: POP TV Poskusimo se vzdržati tudi glasnemu govorjenju, petju in plesu v notranjosti, saj se takrat sprošča več kapljic sline in sluzi, v katerih so virusi, verjetnost za okužbo pa je večja. To počnimo raje na prostem, a ne pozabimo na masko, ko je okoli nas več ljudi, svetuje Logarjeva: "Ko enkrat maske nimamo, smo bližje temu, da bomo nekoga objeli, ga poljubili, tako da tudi iz tega razloga je bolje, da imamo zunaj nameščene maske." Infektologinja, ki že mesece iz prve vrste spremlja, kaj covid povzroči rizičnim osebam, svetuje, da resno pomislimo, če želimo okužiti starejše s kroničnimi boleznimi ali osebe z motnjami v delovanju imunskega sistema. Sem spadajo vsi, ki imajo hude kronične bolezni, predvsem bolniki s sladkornimi boleznimi, srčnim popuščanjem, povišanim krvnim tlakom, bolezni pljuč, ledvic ali rakom. Obisk sorodnikov ali prijateljev za božič bi zanje namreč lahko pomenil pričakovanje novega leta v bolnišnici. icon-expand