Kakšni so razlogi za detomor in kako lahko pomagamo materam v stiski?

Pretekli vikend je javnost šokirala novica o najdbi trupla novorojenčka v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina na območju Grosupljega. Truplo fantka je bilo odpeljano na Inštitut za sodno medicino, kjer bo opravljena obdukcija, s katero bodo tudi ugotovljene okoliščine smrti novorojenčka, ali je šlo za mrtvorojenega otroka ali za detomor, za katerega je zagrožena kazen do treh let zapora. V kakšni stiski se mora znajti mati, da svojemu otroku, ki ga nosi pod srcem devet mesecev, prekine življenje? Gre za izjemno hude stiske in tudi huda bolezenska stanja, razlagajo strokovnjaki, ki se pri nas ukvarjajo tudi z detomori. Se tovrstni žalostni dogodki znajo prepoznati prej in takšnim mamam lahko pomagajo, še preden je prepozno?