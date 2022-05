Kako pa je pri zdravnikih? Možna plača zdravnika je bolj široka, in sicer od 31. pa do 50. plačnega razreda. Zdravnik pripravnik torej na začetku prejme slabih 1000 evrov plače. Če želi napredovati, mora imeti ob diplomi opravljena tudi pripravništva in specializacije ter strokovni in specialistični izpit. In po 14 letih usposabljanja za svoje delo kot zdravnik specialist prejme 3000 evrov bruto oziroma slaba dva tisočaka.

A čez kakšen proces morajo za opravljanje takšnega dela delovni terapevti in kakšno plačo imajo? Če pogledamo konkreten primer, mora diplomant delovne terapije za prvo zaposlitev opraviti še obvezno 6-mesečno pripravništvo, ki ga zaključi s strokovnim izpitom. V prvi službi nato začne z 31. plačnim razredom oziroma 1400 evrih bruto. Na koncu posamezniku to ne prinese niti 1000 evrov.

Kot meni predsednica zbornice delovnih terapevtov Katarina Galof , so delovni terapevti most do ponovno običajnega življenja. Vsaj v rehabilitacijskih centrih ljudem pomagajo na noge. "Ljudi učimo, kako se vstane iz postelje, kako se presede na invalidski voziček, kako se obleče in umije," razloži.

Vsem zdravstvenim delavcem je torej skupno, da so zahteve o ureditvi delovnih pogojev pri vladi v odhodu ostale le obljube. "Glede na to, da vsi zdravstveni profili, o katerih govorimo in katerim so se zviševali plačni razredi prihajajo iz iste fakultete, bi bilo zelo na mestu, da se plačne anomalije uredijo in uskladijo," meni Galofova. Kot poudarja Irena Ilešič Čujović, od vlade pričakujejo takojšen začetek pogajanj, torej takojšnje povabilo na srečanje na pogajanja in takojšnjo odpravo anomalij, saj ima vlada njihove zahteve že na mizi. "To bi se s pripravljenostjo za pogajanja in ustrezno intenzivnostjo pogajanj dalo zaključiti v relativno kratkemu roku, torej enem ali dveh mesecih," pove.

Tudi oči mladih zdravnikov so zdaj uprte v bodočega ministra. "Zdravniki odhajajo in to res v ogromnem številu. Po moje bi se ureditev teh plačnih razredov kazala kot neka zaveza vlade, da se je problematike lotila resno," pa meni specializant onkologije.

Dejstvo pa je, da če sprememb ne bo, je na mizi tudi ponovna oživitev stavke.