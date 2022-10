Kakšno grožnjo Sloveniji predstavlja morebitni radioaktivni oblak?

Medtem ko mineva šestdeset let od oktobra 1962, ko je skoraj prišlo do jedrskega spopada med ZDA in Sovjetsko zvezo, se ponovno grozi z uporabo jedrskega orožja, tokrat v ukrajinski vojni. V nedeljo se je končala jedrska vaja Zveze Nato, ki je bila osredotočena na letalsko bazo v Belgiji, kjer je med drugim shranjeno ameriško jedrsko orožje. Vojna v Ukrajini znatno zmanjšuje tudi varnost tamkajšnjih jedrskih objektov. Vse to pa predstavlja potencialno grožnjo tudi za nas.

Uprava za jedrsko varnost in Uprava za zaščito pred sevanji neprestano spremljata razmere v Ukrajini. Vsakodnevno dobivamo tudi informacije o tem, koliko časa bi imeli, če bi uporaba jedrskega orožja ali nesreča v eni izmed jedrskih elektrarn v Ukrajini postala realnost. Izkušnja s Černobilom nas je veliko naučila. Ali bi nas v primeru podobnega scenarija dosegel radioaktivni oblak?