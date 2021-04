Čaka nas studio pred tekmo Lige prvakov. In da vse deluje tako, kot mora, so potrebni številni posamezniki in usklajena ekipa, v prvi vrsti pa seveda športni novinarji. Aleksander Pozvek je tako preverjal, kako je biti športni novinar, in ugotovil, da je vsekakor premalo, če športniku le zastaviš vprašanje, "kakšni so občutki".

icon-expand