Kakšno je ljubezensko življenje slovenskih politikov?

Predsednik vlade Robert Golob ima novo ljubezen. Zasledili so ga na koncertu v Vatikanu, ki se ga je udeležil s Tino Gaber, lepotico, ki je medijsko znana po svojem videzu in nekdanjih ljubezenskih zvezah. Ljubezensko življenje drugih politikov prav tako ni dolgočasno. Nekdanji predsednik vlade Miro Cerar ima tretjega otroka s četrto partnerko, nekdanji predsednik vlade in države Drnovšek je svoje ljubezensko življenje močno skrival pred javnostjo in naj bi hčer spoznal šele po dobrih 20 letih. Izjema pa ni niti Janez Janša, ki je ločen in znova poročen z mlajšo partnerko Urško. Medijski svet pa je lahko spremljal tudi ločitev Zmaga Jelinčiča.

