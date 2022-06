Kakšno je vzdušje pred tekmo v Stožicah?

Hrvaškim navijačem pripada okoli 500 vstopnic za nocojšnjo tekmo, ostale so seveda razgrabili slovenski košarkarski navdušenci. Če so na prijateljsko tekmo z Italijo v Trstu prišli navijači iz vse Slovenije in je bil obisk Trsta in tudi tekme pravi izlet, pa je tokrat seveda malo drugače. Tekma ima večji naboj, vendarle igramo proti sosedom, gre za kvalifikacije in tekma se igra doma. Zato so tisti, ki so bili srečneži in vstopnice dobili, komaj čakali na današnji dan, spet drugi pa se, kot v najboljših časih, dogovarjajo, kje se bo tekma nocoj spremljala.