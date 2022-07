Vas kdaj prime, da bi hiter tempo v službi zamenjali za nekaj bolj umirjenega in v naravi? Kaj, če bi postali pastir ali pastirica? Takšno službo sta si naložila Antonija in France Erman na Planini, kjer skrbita za več kot 80 glav živine. In da je to življenje in služba res drugačno kot v dolini, sta še brez vode in elektrike. Kakšno je življenje na 970 metrih nadmorske višine?