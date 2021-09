Kakšno je življenje po prebolelem covidu?

Več kot 260 tisoč Slovencev je že potrjeno prebolelo okužbo s koronavirusom. Več kot 18.700 se jih je doslej zdravilo v bolnišnici, več kot 2700 v enoti intenzivne terapije. Tiste, ki so bili najhuje bolni, po zdravljenju napotijo še na večtedensko rehabilitacijo, posebno respiratorno fizioterapijo. S hudo utrujenostjo, težavami s spominom in koncentracijo ter bolečinami v prsih se še več kot 12 tednov po prebolelem covidu spopada desetina prebolevnikov, čeprav so bolezen preboleli doma, v blagi obliki. Pri tem pa je fizioterapija pomemben del uspešnega okrevanja, pravijo strokovnjaki iz Združenja fizioterapevtov Slovenije, ki praznujejo svoj mednarodni dan fizioterapije.

