Kakšno odločitev glede omejitev med božično-novoletnimi prazniki bo sprejela vlada?

Tokartna seja vlade bo pomembna, saj naj bi ministrski zbor odprl vprašanje, kakšni ukrepi bodo veljali med božično-novoletnimi prazniki. Minister Gantar je jasen: med 24. decembrom in 4. januarjem je treba v popolno zaprtje države, pravi, kar bi pomenilo, da bi bile v tem času odprte samo lekarne in trgovine z živili, zaposleni v podjetjih, kjer je to možno, bi bili na kolektivnem dopustu. Če bi z lockdownom pred prihajajočim tretjim valom, ki naj bi bil še bolj silovit, krivuljo uspeli obrniti navzdol, bi se 4., najkasneje pa 11. januarja v šole lahko vrnili vsaj otroci prve triade in otroci s posebnimi potrebami.

