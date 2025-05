Kakšno smer bo ubrala katoliška Cerkev po zadnjem slovesu papeža Frančiška?

Kdo bo novi papež, bomo izvedeli po 7. maju. To je namreč datum začetka konklava, ki so ga določili kardinali. Kardinali, ki bodo izvolili naslednika papeža Frančiška, so se po pogrebu znova sestali na kongregaciji, ki je med drugim namenjena tudi spoznavanju kardinalov med seboj, eden od njih bo namreč postal novi papež.