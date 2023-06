Mogoče veste, v katerem kraju je poleg gasilske veselice obvezen pretep? Pa ženske, ki govorijo na fanta? Aleksander Pozvek je ta kraj obiskal drugič. Prvič je bil tam, ko so domačini v lastni občini goreče unovčevali turistične bone. Ob začetku turistične sezone se je tako odpravil v Gorje na Gorenjskem in preverjal, kako zdaj živijo domačini ter kakšno turistično sezono pričakujejo. Izvedel je vse drugo, tudi to, da če se v Gorje želi preseliti, ga bodo domačini težko sprejeli za svojega.