Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh?

Po neurju z močnimi sunki vetra, ki so bili najhujši na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, smo se zbudili v precej bolj hladno jutro. Pa tudi čez dan so bile temperature precej nižje. V primerjavi s preteklimi dnevi smo imeli v povprečju približno 15 stopinj hladnejše ozračje. In kako bo v prihodnjih dneh? Je vročinskih valov s temperaturami krepko čez 30 stopinj Celzija za letošnje poletje konec? Pa tudi, kakšna bo jesen in kakšna bo zima?