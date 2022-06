Posledice neurja: toča, podrta drevesa in udar strele v hišo

V četrtek je v popoldanskih urah hladna fronta zajela večji del Slovenije. Najhuje je bilo na Štajerskem, Koroškem, na jugovzhodu in vzhodu države. Aktivirane so bila prostovoljne gasilske enote, intervencije pa so se vrstile. Bilo je precej nevšečnosti, klestila je tudi toča, nastajali so hudourniki, voda je zalivala kleti, tudi strela je udarila v hišo, eno osebo so odpeljali v bolnišnico. Na Štajerskem in Koroškem odstranjujejo posledice četrtkovega neurja, pestro vremensko dogajanje pa se je nadaljevalo v občini Ljutomer, kjer je ponekod padala toča.