'Veliko ljudi sploh ne ve, da jih iščemo'

Prav tako se trudijo pomagati tistim, ki so preživeli, a ostali brez vsega. Večina teh se trenutno zadržuje na parkirišču veleblagovnice Walmart ali pri kakšni drugi trgovini, kjer gostijo na tisoče ljudi v avtomobilih in šotorih.

Medtem se je število pogrešanih še povečalo – oblasti iščejo že 1300 ljudi. Upajo, da jih bodo čim več našli v evakuacijskih centrih. Kot so povedali, so nekateri med evakuacijo izgubili telefone, signal pa ni deloval, zato upajo, da bo sčasoma vsaj kdo poklical.

Smrtonosen in uničujoč požar Camp je uničil že več kot 9.800 domov in požgal okoli 60 hektarjev zemlje. Gasilci so v soboto sporočili, da obvladujejo okoli 55 odstotkov požara. Z juga države, kjer divja požar Woosley, pa so sporočili, da so našli tri smrtne žrtve – tako so jih na državni ravni našteli že 79.

A sredi obupa, ostaja upanje. Županja mesta Paradise je povedala, da se zavzema za obnovo svojega mesta. "Paradise ni izginil, trenutno je v obnovi," je povedala Jody Jones.

93-letnico reševali sosedi, bolnišnico zajeli ognjeni zublji

Prebivalci mesteca pa pripovedujejo svoje žalostne zgodbe. Margaret Newsum je zbrala svoja zdravila in ostale pomembne pripomočke ter opazovala, kako požar Camp hiti proti njenemu domovanju. Ni imela telefonskega signala in elektrike, zato je samo upala, da jo nekdo vidi in sliši.

Njen rešitelj je prišel v obliki zelenega tovornjaka, katerega je vozil Dane Ray Cummings.

"Rekel mi je: 'Vi gospa greste pa z menoj'," se spominja 93-letna Newsumova.

Gospa si je pred kratkim poškodovala hrbtenico, zato je bila na vozičku. Harrison, oče samohranilec se je odločil, da za gospo ni dobro, da jo odpeljejo v evakuacijski center, zato jo je vzel k sebi domov. In tam bo še nekaj časa. Njenega doma požar ni popolnoma uničil, bo trajalo pa še nekaj mesecev, dokler se bo lahko vanj spet vselila.