Gasilci z drevesa na vrtu rešili pumo

Prebivalca San Bernardina v Kaliforniji je med vrtnarjenjem na domačem vrtu presenetila puma, ki se je zatekla na njegovo drevo. Pri spuščanju divje mačke s 15 metrov višine so pomagali gasilci, piše BBC.

Najprej so zavarovali okolico, nato so uspavali žival in jo s pomočjo pasov spustili na tla. Po pregledu biologov so žival, ko je prišla k zavesti, spustili v divjino.

"Za mlade gorske leve je značilno, da lahko pri postavljanju svojega teritorija zaidejo v urbana območja," je dejal Kevin Brennan, biolog pri Uradu za ribe in divje živali Kalifornije. Vodja istega urada Rick Fischer je dodal, da bi bilo žival težko odstraniti, če gasilci ne bi prispeli v nekaj minutah:"Pustiti pumo na drevesu ne bi bilo varno za ljudi."

Pume, znane tudi kot gorski levi ali panterji, so člani družine divjih mačk. So samotarji, za svoje življenje pa potrebujejo velika območja, živijo pa vse od Severne do Južne Amerike. Najdemo jih vse od Kanade do Argentine.

Napadi pum na ljudi so sicer izjemno redki. V Severni Ameriki naj bi v zadnjih sto letih zaradi njihovih napadov umrlo le okrog 10 ljudi.

V začetku februarja je iz ZDA prišla zgodba o spopadu človeka in pume z nepričakovanim razpletom. Tekača, ki je tekel po gorskem parku v Koloradu, je napadla 36-kilogramska puma, pri čemer je utrpel hude poškodbe obraza in zapestja, a je uspel žival pokončati.