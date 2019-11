Kalifornija: nekatere požare uspešno omejili, a izbruhnili novi

Kalifornijski gasilci so napredovali v boju proti najobsežnejšemu požaru Kincade, ki že več kot en teden pustoši po severu zvezne države. A na jugu so nato izbruhnili novi požari. Razglasili so izredno stanje, o smrtnih žrtvah pa ne poročajo.

FOTO: AP Gasilci so uspeli deloma omejiti požar Kincade, ki je od preteklega tedna v okrožju Sonoma severno od San Francisca uničil skoraj 300 hiš in druge lastnine, tudi vinske kleti. Z domov je pregnal okoli 180.000 ljudi, pri čemer se jih je velika večina lahko že vrnila. Neuspešni pa so v boju s požarom Easy Fire na jugu Kalifornije, ki večinoma gori nenadzorovano. Domove je moralo zaradi tega požara, ki je ogrožal tudi predsedniško knjižnico Ronalda Reagana v Simi Valleyju, zapustiti okoli 30.000 ljudi. Na jugu zvezne države na ameriški zahodni obali so sicer v četrtek izbruhnili še trije novi požari, ki se hitro širijo. Uničenih je bilo že več domov, evakuirali pa so več tisoč ljudi. Zaradi močnih vetrov elektropodjetja izklapljajo elektriko, ker lahko padajoče žice in daljnovodi z iskrami zanetijo nove požare. Na severu države je bilo v četrtek brez elektrike še več kot 36.000 gospodinjstev. Elektriko so sicer v zadnjih dneh skupaj izklopili kar milijonu odjemalcev. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je že pred dnevi za celotno območje države razglasil izredne razmere. O smrtnih žrtvah ne poročajo.