Kalifornija spet v primežu gozdnih požarov

Na severu države se je požar vnel v sredo, zanetila pa naj bi ga okvara na pretvorniku podjetja Pacific Gas & Electric, ki se še ni otreslo kritik, da je pred dvema tednoma izklopilo elektriko več kot dvema milijona prebivalcev severne Kalifornije. Šlo je za preventivni izklop v strahu pred padanjem daljnovodov zaradi močnega vetra in netenja požarov. Zdaj je podjetje za pol milijona ljudi na območju od San Francisca do vznožja gorovja Sierra spet izklopilo elektriko.

Požar, ki pustoši po redko poseljenem območju severa Kalifornije, je doslej požgal najmanj 4000 hektarjev. Veter, ki piha s hitrostjo 95 kilometrov na uro, naj bi se še okrepil, vendar pa naj bi se kmalu unesel.

To pa ne velja za jug Kalifornije, kjer podjetje Southern California Edison napoveduje izklop elektrike za skoraj 300.000 strank iz istega razloga kot na severu. Najmanj dva požara v območju Santa Clarite severno od Los Angelesa sta do četrtka zvečer zajela in uničila 400 hektarjev površin, zagorelo pa je tudi nekaj hiš.

Poveljnik gasilcev okrožja Los Angeles Daryl Osby je v četrtek zvečer dejal, da sta požara povsem izven nadzora. Gasijo tudi s pomočjo letal in vsem, kar jim pride pod roke. V Kaliforniji sedaj vlada obdobje vetrov Santa Ana, ki z juga prinašajo suh in vroč zrak, kar ustvarja idealne pogoje za uničujoče požare.