Kalifornija v plamenih: brez elektrike bi lahko ostalo več milijonov ljudi

Družba Pacific Gas & Electric je v Kaliforniji začela preventivne izklope električne energije, ki naj bi bili najobsežnejši v zgodovini, poroča britanski BBC. Razlog so ekstremni vetrovi, ki bi lahko poškodovali infrastrukturo in zanetili nove požare.

Okoli 90.000 ljudem so oblasti sicer že naročile evakuacijo. Najbolj prizadeto je okrožje Sonoma severno od San Francisca. Velik požar, poimenovan Kincade, je izbruhnil v sredo, do sobote zvečer pa požgal 10.300 hektarjev površine in uničil 77 objektov, vključno z 31 stanovanjskimi stavbami. S požarom se bori več kot 2800 gasilcev in pripadnikov drugih služb civilne zaščite.

"To je vsekakor dogodek, ki ga lahko razglasimo za zgodovinskega in ekstremnega," je za časnik Los Angeles Times vremenske razmere opisal meteorolog ameriškega nacionalnega vremenskega urada David King. Predvsem skrbijo močni vetrovi, ki naj bi pihali precej časa. V nedeljo zjutraj naj bi dosegli vrhunec s hitrostjo med 95 in 130 kilometrov na uro, pihalo pa naj bi še vse do ponedeljka.

Pacific Gas & Electric namerava odklopiti elektriko 940.000 strankam, kar naj bi po oceni lokalnih medijev prizadelo okoli dva milijona ljudi. Podjetje je sicer letos zaprosilo za zaščito pred upniki, Newsom pa mu očita, da postavlja dobičke pred interese ljudi.

Drugi požar, imenovan Tick, bolj južno v Kaliforniji nedaleč od Santa Clarite, je medtem požgal 1600 hektarjev površin. Oblasti so na požganem območju v soboto našle eno truplo, a zaenkrat sklepajo, da požar ni bil vzrok smrti. Zaradi požara so bile zaprte vse šole na območju ter avtocesta, kar je povzročilo precej težav vozačem. S plameni se je nedaleč od gosto poseljenih območij borilo več kot 1300 gasilcev.

Gozdni požari so izbruhnili tudi na mehiški strani meje, kjer so do petka umrli trije ljudi, uničenih pa je bilo več kot 150 domov. Najhuje prizadeta je bila občina Tecate na meji z ZDA.