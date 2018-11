'Vse, kar naredite po strelskem napadu, je to, da molite'

Napadalec tik pred napadom objavljal na facebooku

Tamkajšnje oblasti so sicer sporočile tudi, da so na facebooku našli zapis, ki je bil tik pred napadom v baru Borderline z Longovega profila: "Upam, da me boste imeli za norega ... Kaj ne bi bilo to ironično? ... Ja, nor sem, ampak vse, kar ljudje naredite, ko se zgodi kakšen strelski napad, je to, da upate in molite ... Ali pa žrtvam in njihovim svojcem sporočate, da jih imate v mislih ... Čisto vsakič ... Obenem pa se sprašujete, zakaj se to še vedno dogaja ..."