Kalifornijski požari za seboj pustili brazgotine, vidne iz vesolja

Požar Camp že velja za najsmrtonosnejši požar v zgodovini te države, gasilci so požar uspeli pogasiti 70-odstotno, v celoti pa naj bi bil pod nadzorom do 30. novembra.

Severno od Sacramenta je uničil 61.500 hektarjev površin in 17.148 objektov, od tega 12.947 stanovanjskih. Uničil je tudi celotno mesto Paradise s 27.000 prebivalci, ki predstavljajo največji delež od skupno 52.000 ljudi, ki zaradi ognja še vedno niso na svojih domovih. Nekateri so v hotelih, drugi pri sorodnikih, tretji pa v zasilnih zavetiščih, kjer se že pojavljajo zdravstvene težave. V zadnjih dneh so v bolnišnice sprejeli okoli 120 ljudi s sumom, da so se okužili z norovirusom.

Mesto, oziroma njegove ruševine, je pred dnevi obiskal tudi ameriški predsednik Donald Trump in znova razburil s svojimi izjavami, med drugim si ni uspel zapomniti imena mesta (poimenoval ga je Pleasure), na njegov račun pa so se močno pozabavali Finci.