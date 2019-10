Kalifornijski požari se širijo z močnim vetrom, gasili jih bodo več tednov

Gasilci so povsem izmučeni zaradi razširjenosti požarov in pomanjkanja moštva.

Požar je v ponedeljek zgodaj zjutraj izbruhnil tudi v Los Angelesu v okolici Getty centra. Plameni se hitro širijo. Poveljnik gasilcev Ralph Terrazas je povedal, da so bili gasilci zaradi pomanjkanja moštva "soočeni z nekaterimi težkimi odločitvami, saj so se morali odločiti, katere hiše bodo zaščitili in katere ne". Dodal je še, da je veliko odvisno od tega, kje pristane žerjavica.

Požar v okolici centra je uničil 600 hektarjev površine, trenutno pa je le pod petodstotnim nadzorom, so sporočili losangeleški gasilci. Župan Eric Garcettije potrdil, da je bilo uničenih osem hiš.