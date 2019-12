Kam po slovensko zastavo? Preprosto vprašanje? Niti ne

Zakon o grbu, zastavi in himni določa, da ob državnih praznikih izobešamo zastave. Za državne institucije je to obvezno, doma pa je seveda prepuščeno vsakomur od nas. A izkazalo se je, da je to vse prej kot lahka naloga. Bili smo v dveh trgovinah, na pošti, v trafiki, na bencinski črpalki in v dveh knjigarnah po Ljubljani, a verjeli ali ne slovenske zastave niso imeli nikjer.