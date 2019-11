Kam z meteorno vodo? Dopis, ki polni nabiralnike, razburja Mariborčane

Kot pravi Majda Smrečnjak , nihče ne ve, kam bo odslej z vso to vodo. Z njo se strinja tudi Franc Kekec : "Ko so se hiše gradile, se nam je reklo, da mora biti voda vsa speljana stran od hiše, v odtoke." "Za povrh vsega," pravi Kekec, "pa naj skrbim še za vodo, ki na moje dvorišče priteče s ceste, ker so vozišče ob zadnji rekonstrukciji močno dvignili."

In kazen? Od 400 do 1000 evrov za posameznike in od 10.000 do 20.000 evrov za pravne osebe.

A še bolj kot to jih jezi, da je dopis, ki so ga prejeli, zelo oster. V njem namreč med drugim piše, da če tega ne bodo storili, bo o tem odločal inšpekcijski organ.

In čeprav mariborski podžupan Samo Peter Medved miri, da nikomur ne grozijo s sankcijami, da naj ne bodo prestrašeni, pa so z Nigrada, ki je dopis pošiljal, tudi tokrat nekoliko nerodni z besedami. "V kolikor so ljudje neuki, kar je večina, naj se obrnejo na našo pisarno in jim pomagamo tudi na terenu z ogledi in rešitvijo," pravi Dejan Tacer z Nigrada.

Sicer pa obstajata dve rešitvi: če teren dopušča, lahko vodo poniknemo, ali pa nastavimo zbiralnik vode.