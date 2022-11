Kamenik spet na sodišče, drugemu osumljencu so na sledi

Po večletnem premoru se bo končno nadaljevalo tretje sojenje zaradi štirikratnega umora v Tekačevem proti Kristijanu Kameniku, ki je bil do sedaj v zaporu v tujini. Kamenik vztraja, da je nedolžen, pri dokazovanju tega mu bo pomagal tudi umik zanj najbolj obremenilnega dokaza – odtisov teniških copat, ki so jih našli na prizorišču zločina in pripadajo na njegovem domu zaseženemu obuvalu. Tožilstvo je prepričano, da sta bila na delu dva, in skoraj neverjetno, 25 let po zločinu so, kot kaže, na sledi tudi drugemu osumljencu okrutnega zločina.

"Obtožnica glasi zoper obtoženega Kristijana Kamenika in pa neznanega storilca. Zastaranje je pričelo teči z dnem storitve kaznivega dejanja, torej 4. marca 1997, zastaralni rok je 25 let," je pojasnila Simona Kuzman Razgoršek, vodja Okrožnega državnega tožilstva (ODT) Celje. V primeru neznanih storilcev je torej primer zastaral marca letos. Če pa je tožilstvo v teh 25 letih zoper koga izvajalo kakšna procesna dejanja ali če bi storilec v teh 25 letih zakrivil še kakšen umor, se zastaranje podaljša na 50 let, torej na leto 2047. Vodja ODT Celje je povedala, da so imeli širši krog osumljencev in so tudi izvajali določena procesna dejanja. Zoper neznanega storilca zastaranje torej še ni nastopilo. Kuzman Razgoršek je pojasnila, da še obstaja možnost, da se neznani storilec pojavi. Zaradi tega so novo sodnico, ki bo vodila tretje sojenje, prosili za odlog obravnave, a je to odklonila. Kamenik bo tako jutri znova prikorakal na celjsko sodišče, a njegova odvetnica v tem ne vidi smisla. "Po mojem mnenju je Kamenik nedolžen, to zatrjujem že od vsega začetka, za upoštevajoč dokaze, ki so ostali v spisu, pa res pričakujemo oprostilno sodbo," je dejala Maksimiljana Kincl Mlakar, zagovornica Kristijana Kamenika.

icon-expand Kristijan Kamenik FOTO: POP TV

Kronske dokaze zoper njega, ki je belil lase več izvedencem, tudi onkraj naših meja, in sodnim senatom, so namreč izločili. Gre za športne copate, ki naj bi pustili odtis na prizorišču zločina. Sodišče je ocenilo, da je bila odredba, s katero so opravili hišno preiskavo pri Kameniku in mu zasegli športne copate, slabo obrazložena. "Po mnenju tožilstva je to nesprejemljivo, kar se je v tem primeru zgodilo. Menimo, da ne bi smel razvoj procesnega prava privesti do tega, da se spreminjajo odločbe za nazaj," je dodala Kuzman Razgoršek. Posredno pa odpadejo tudi vsi dokazi, ki so s športnimi copati povezani.