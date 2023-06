Kamenik tudi tretjič zanikal krivdo za umore

Na celjskem okrožnem sodišču se je končalo ponovljeno sojenje Kristijanu Kameniku za štirikratni umor v Tekačevem pred 26 leti. Sodišče ga je oprostilo obtožb. To je bilo že tretje sojenje, Kamenik pa je krivdo tudi tokrat zanikal. Tožilec je zanj sicer predlagal 20 let zapora. Tako krivec za enega najhujših zločinov v Sloveniji, ko so marca 1997 pod štirimi streli na domačiji v Tekačevem umrli zakonca Poharc ter njuni podnajemnici Helena Krošlin in njena hči Viktorija, še vedno ni znan.