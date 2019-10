Kamera ujela trenutek, ko medvedek najde lužo in se v njej poigra

Organizacija NatureSpy je neprofitna organizacija, ki poudarja pomen raziskovanja in zaščite okolja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Njihova želja je, da bi opazovali in pokazali posebne prizore iz živalskega sveta in ljudem približali pomen ohranjanja narave in biotske raznolikosti. Tokrat so, v sodelovanju z organizacijo Bioterra, posneli zanimiv video, ko medvedek najde lužo in se igra, preden mu mama prekine igro.