Kamniška Mala šefa pripravljala eksotične jedi

Danes predstavljamo Katarino Krajnc: "Stara sem 10 let, v prostem času najraje kuham, plešem in rišem." In Aljaža Juntes: "Jaz sem Aljaž, star sem 14 let, v prostem času najraje kuham s stricem." Kamniški kuharski dvojec, kjer je razmerje moči uravnoteženo. Aljaž izbira okuse, Katarina pa njune odnose pojasnjuje:"Mogoče jaz bolj za organizacijo, on je bolj v kuhinji." Nad kuhanjem so ju navdušili družinski člani, pravita.

V današnjem izzivu nas bosta popeljala na vzhod in nam v teh časih, ko smo zaprti, bližje pripeljala azijske okuse. A pri tem ne gre pozabiti: "Treba je sodelovati, da lahko potem nastane nekaj,"razloži Katarina. In zakaj prav azijska jed? Aljaž se je orientalskih receptov naučil na delavnici v pravi restavraciji, kjer je "čistil, vse, kuhal, vse".In tako sta se odločila, da pripravita jed Pad Thai. "Najprej bomo naredili omako... "opiše Katarina. Tako dobro uigrana, točno vesta, kaj je treba postoriti. "Vso zelenjavo je treba narezati na tanke rezance," doda Aljaž. Pa se vseeno, kot pravita, med kuho tudi kdaj spreta. A to je pri živahnem kuharskem paru redkost. Povečini se skupaj zabavata, tudi ko kuhata s starši."Navodila zna zelo jasna dati, tako da mi vsekakor sodelujemo. Na koncu pride potem do neke skupinske jedi," njuno delo opiše Katarinin oče Boštjan Krajnc.