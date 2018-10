Kampanja, polna nepravilnosti, ter volitve, ki ne bodo spremenile ničesar

V Bosni in Hercegovini potekajo splošne volitve, na katerih 3,3 milijona volivcev izbira predstavnike na več ravneh oblasti. Bistvenih sprememb ni pričakovati, saj državo desetletja vodijo razdeljeni nacionalni politiki in njihove stranke. Kampanjo so zaznamovale nepravilnosti, volitve pa bremeni tudi volilna zakonodaja.

Volilne zakonodaje namreč niso uskladili z lansko razsodbo ustavnega sodišča, ki je razveljavilo določila o načinu posrednih volitev poslancev iz skupščin desetih kantonov v zgornji dom parlamenta Federacije BiH. To bi lahko privedlo do nezmožnosti oblikovanja oblasti te bošnjaško-hrvaške entitete in parlamenta BiH. V devetih letih niso niti odpravili diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti in kraja bivanja za kandidiranje v predsedstvo BiH in zgornji dom parlamenta BiH v skladu z razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Za okoli 520 položajev na različnih ravneh zapletene državne strukture se poteguje skoraj 7500 kandidatov iz 53 strank in 36 zvez ter 34 neodvisnih kandidatov. FOTO: AP Za okoli 520 položajev na različnih ravneh zapletene državne strukture se poteguje skoraj 7500 kandidatov iz 53 strank in 36 zvez ter 34 neodvisnih kandidatov. 15 jih kandidira za člane tričlanskega predsedstva BiH, med drugim predsednik Republike srbske Milorad Dodik. Volijo tudi poslance spodnjega doma parlamenta BiH. V Federaciji BiH volijo tudi 98 poslancev spodnjega doma parlamenta entitete in deset kantonalnih skupščin. V Republiki srbski pa ob 83-članskem parlamentu volijo tudi predsednika in dva podpredsednika te srbske entitete. Davidov oče Davor za sinovo smrt obtožuje sam vrh policije in politike ter napoveduje, da bo šel v iskanju morilca do konca. FOTO: AP Vrsta nepravilnosti in manipulacij Opazovalci koalicije nevladnih organizacij Pod lupo so med kampanjo zabeležili več sto primerov nepravilnosti, med drugim pritiske na volivce, kupovanje glasov, grožnje z odpovedmi.Opozorili so tudi na nevarnost manipulacij ob izrednem povečanju števila volivcev po pošti, ki jih je kar 77.000. V petek zvečer so v Banjaluki in Sarajevu potekali množični protesti v podporo umorjenima mladeničema, s krvjo katerih naj bi si roke umazala prav sedanja oblast. V Banjaluki se je v petek zbralo 40.000 ljudi, ki so podprli očeta umorjenega Davida Dragičevića. FOTO: AP Volišča so odprta od 7. do 19. ure, potek pa nadzira 6500 opazovalcev, od tega 1500 tujih. Prve delne izide bo državna volilna komisija objavila okoli polnoči. Stranke bodo predvidoma rezultate začele objavljati že prej. Komisija mora končne uradne izide objaviti v 30 dneh.