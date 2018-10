Kanada kot druga država na svetu legalizirala marihuano

V Kanadi je v sredo ob polnoči začel veljati zakon o legalizaciji marihuane v rekreativne namene. S tem je Kanada postala prva večja zahodna država, ki dovoljuje uporabo konoplje. Malo po polnoči so se odprle prve trgovine v provinci Nova Fundlandija, na najvzhodnejšem delu Kanade, kjer so opravili tudi prvo zakonito prodajo marihuane. Številni analitiki poudarjajo, da bo v prvem letu legalizacije povpraševanje preseglo proizvodnjo, sam trg pa je sicer še vedno v povojih. Ontario, najbolj poseljena kanadska provinca, bo svojo prvo trgovino odprl šele prihodnje leto spomladi, do takrat pa bodo konopljo prebivalci lahko kupovali na spletu.

Kanada stopa po stopinjah Urugvaja, ki je leta 2013 postal prva država na svetu, ki je legalizirala prodajo konoplje. Številne ameriške zvezne države so prav tako izglasovale konec prepovedi, v Evropi pa je uporaba marihuane dovoljena na Nizozemskem in Portugalskem.

V njegovem uradu so sicer zatrdili, da "premier ne namerava kupiti ali uživati kanabisa, potem ko bo to legalno".

Vlada sicer napoveduje, da bodo zakonita prodaja marihuane in z njo povezani davki letno proračun povečali za okoli 260 milijonov evrov. Ukrep je za Trudeauja sicer precej drzen korak, glede na to, da bodo imeli v državi prihodnje leto parlamentarne volitve. Opozicija že napoveduje, da bo zakon podrobno "secirala".

"Ne legaliziramo kanabisa, ker mislimo, da je dober za naše zdravje. To delamo, ker vemo, da ni dober za naše otroke. Vemo, da moramo storiti več za zaščito naših otrok in odpraviti ali pa vsaj močno zmanjšati dobičke, ki jih na ta račun kuje organiziran kriminal," je dejal kanadski premier.

Do 30 gramov konoplje

Polnoletni Kanadčani bodo lahko kupovali konopljino olje, semena in posušeno konopljo pri licenciranih proizvajalcih in trgovcih na drobno. Dovoljeno bo posedovanje do 30 gramov marihuane, v svojih domovih pa bodo prebivalci lahko gojili do štiri sadike.

Kazni za nekatere prekrške bodo hude. Vsem, ki bodo prodajali drogo mladoletnikom, grozi 14-letna zaporna kazen.

Po ocenah kanadskega statističnega urada naj bi marihuano kupovalo okoli 5,4 milijona Kanadčanov oz. 15 odstotkov prebivalstva. Okoli 4,9 milijona jih sicer že kadi. Prav tako okoli 70 odstotkov Kanadčanov podpira legalizacijo marihuane.

Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da je kajenje marihuane prav tako škodljivo kot kajenje tobaka. Nekateri opozarjajo, da gre za "eksperiment", v katerem se interesi proizvajalcev kanabisa po zaslužku borijo z zdravjem Kanadčanov.