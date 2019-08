Kanadčana med kolesarjenjem napadel grizli, rešil se je z žepnim nožem

Colin Dowler je kolesaril v gozdovih kanadske Britanske Kolumbije v iskanju novih pohodniških poti, ko je naletel na grizlija, ki je bil od njega oddaljen približno 30 metrov. Upal je, da bo se medved umaknil, če bo ostal popolnoma pri miru. Žival se mu je začela odločno približevati, za kanadski CBC pripoveduje Dowler.

Poskusil ga je nagovoriti z mirnim glasom, o svojem srečanju z grizlijem v bolniški postelji pripoveduje 45-letnik. "Vem, da je to tvoj teritorij. Jaz samo potujem mimo, tega ni treba storiti," je prigovarjal medvedu, ki se mu je približeval z "odločnimi, močnimi" zamahi. Ker se ni umaknil, je panični Dowler vanj vrgel kolo, kar medveda ni prestrašilo, prej razjezilo. Zasadil je zobe v njegov želodec. "Zagrabil me je in me vlekel proti luknji, okoli 15 metrov stran. Poskusil sem se boriti, a nič ni delovalo," pripoveduje Dowler, ki je dejal, da je lahko slišal, kako se zobje medveda drgnejo ob njegove kosti. Za kratek čas se je poskusil tudi delati mrtvega.

A naposled se mu je uspelo rešiti, pravi, da še sam ne ve, kako. "Uporabil sem obe roki, da sem se rešil izpod medveda in zagrabil žepni nožek … zabodel sem ga v vrat," je o trenutku odrešitve povedal kolesar. Takoj po tem ga je medved izpustil in se umaknil.

Po pripovedovanjih preživelega si je z raztrgano srajco prevezal najhujše rane in kolesaril še skoraj šest kilometrov in pol v iskanju pomoči. Našel jo je pri petih gozdarjih, ki so mu nudili prvo pomoč ter poklicali helikopter. Že med prevozom je potreboval transfuzijo krvi.