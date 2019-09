Kanadska najstnika umore priznala na videoposnetkih

"Umore sta priznala na izjemno hladen način, nismo opazili nobenega obžalovanja," je povedala policija in ob tem dodala, da je motiv za morilski pohod najstnikov še vedno neznan. Kot so še dejali, videoposnetkov ne bodo objavili, saj ne želijo spodbuditi nasilnih dejanj.

Več kot dva meseca potem, ko so Kanado pretresli trije okrutni umori, oblasti pa so za morilcema sprožile največjo iskalno akcijo v zgodovini države , je policija na novinarski konferenci predstavila podrobnosti obsežne preiskave.

McLeoda in Schmegelskyja je policija julija sprva obravnavala kot pogrešani osebi, saj sta nenadoma izginila na poti na območje Yukona, kmalu pa so ju imenovali kot glavna osumljenca za omenjene tri umore. Začela se je obsežna in odmevna iskalna akcija, ki je policijo vodila na širše območje Gillama. Javnost so opozarjali, da gre za "oborožena in nevarna" najstnika, ter da naj se jima ne približujejo. Dva tedna kasneje je policija našla trupli najstnikov, obdukcija pa je pokazala, da sta storila samomor s strelnim orožjem.

Na podlagi videoposnetkov sta nameravala najstnika ubiti še več ljudi, nato pa storiti samomor. A je McLeod s strelnim orožjem najprej ranil svojega mlajšega morilskega partnerja, nato pa ustrelil še sebe.