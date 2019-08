Kanadska najstnika, osumljena treh umorov, storila samomor s strelnim orožjem

Pretekli teden je policija blizu mesta Gillam po eni največjih iskalnih akcij v zgodovini države našla trupli19-letnega Kama McLeoda in 18-letnega Bryera Schmegelskya. Da gre res za omenjena najstnika, je po opravljeni obdukciji sedaj potrdila tudi policija. Obdukcija je pokazala tudi, da sta najstnika storila samomor s strelnim orožjem.

Policija natančnega datuma njune smrti ne more določiti, so pa potrdili, da sta bila najstnika mrtva več dni, preden so odkrili njuni trupli:"A obstajajo močni indici, da sta bila živa še nekaj dni po tem, ko so ju zadnjič videli v juliju in med obsežno iskalno akcijo na območju Gillama,"je v izjavi za javnost, ki jo povzema BBC, zapisala kanadska kraljeva konjeniška policija (RCMP). Zadnjič so ju videla živa 22. julija.

Blizu trupel obeh najstnikov je policija našla dve strelni orožji, ki ju še analizirajo, da bi dokončno in zagotovo potrdili, da sta povezani s tremi umori. Preiskovalci pa sedaj pregledujejo vse ugotovitve in poskušajo dobiti bolj jasno predstavo o tem, kaj se je zgodilo in kakšen je motiv za umore.