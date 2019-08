Kanadska najstnika, osumljena trojnega umora, našli mrtva

19-letni Kam McLeod in 18-letni Bryer Schmegelsky sta bila osumljena umora ameriško-avstralskega para in starejšega moškega v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Trupli 24-letne Chynne Noelle Deese ter 23-letnega Robertsona Fowlerja so našli slabih 20 kilometrov od kraja Liard Hot Springs. Kot so povedali njuni starši, se je par odpravil na nekajdnevno potovanje z avtom od Britanske Kolumbije do Aljaske.

Osumljena najstnika je policija sprva obravnavala kot pogrešani osebi, potem ko so ob robu avtoceste odkrili njun goreč avtomobil s prikolico. A po odkritju treh trupel in pričevanju očividcev, ki so najstnika večkrat videli, je policija sprožila veliko iskalno akcijo. Ves čas so prebivalce opozarjali, da sta osumljenca nevarna, zato so odsvetovali približevanje.